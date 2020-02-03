03.02.2020
18:00
50
Культура & Образование
15 февраля на пл. Ленина состоится «Встреча солнца»
15 февраля в 12 часов в Якутске на площади Ленина состоится ежегодный праздник народов Севера и Арктики «Встреча солнца».
В программе обряды, hэдьэ, угощение строганиной, концертные номера, национальные игры.
«Встреча Солнца» — это праздник появления солнца после долгой полярной ночи в Арктике. Издавна народы Севера считали, что год складывается из двух лет: темной и светлой поры. Темная пора — это когда земля покрывается снегом, льдом — реки, а светлая пора — это когда солнце полностью выходит из-за горизонта после долгой ночи.
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Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
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