15 февраля на пл. Ленина состоится «Встреча солнца»

15 февраля в 12 часов в Якутске на площади Ленина состоится ежегодный праздник народов Севера и Арктики «Встреча солнца».

В программе обряды, hэдьэ, угощение строганиной, концертные номера, национальные игры.

«Встреча Солнца» — это праздник появления солнца после долгой полярной ночи в Арктике. Издавна народы Севера считали, что год складывается из двух лет: темной и светлой поры. Темная пора — это когда земля покрывается снегом, льдом — реки, а светлая пора — это когда солнце полностью выходит из-за горизонта после долгой ночи.

Тел. для справок: 8964-418-67-25, 8984-110-12-36.