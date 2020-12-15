15 декабря в вилюйской группе районов Якутии будет введено ограничение электроснабжения

Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют: 15 декабря 2020 года будет произведено ограничение электроснабжения населённых пунктов вилюйской группы районов.

Причина ограничения – вывод в ремонт ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» для срочного ремонта одной из опор.

Дата и время ограничения – 15 декабря 2020 года с 12:00 до 16:00.

В Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском РЭС на это время в работу запустят дизельные электростанции. В Вилюйском и Сунтарском районах во всех котельных имеется резервные дизель-генераторы.

Для выяснения причин повреждения опоры магистральной ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» создана комиссия по расследованию под председательством главного инженера ЗЭС Алексея Аникина.

С подробным графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте Якутскэнерго https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36084944

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность магистральных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 4173, 2 км, распределительных сетей – 5968,8 км.