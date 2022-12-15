15 декабря — День образования отделов безопасности УИС

15 декабря отмечается 30-я годовщина образования подразделений безопасности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

15 декабря 2022 года отмечается профессиональный праздник – 30-я годовщина образования подразделений безопасности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

В день профессионального праздника в актовом зале УФСИН состоялось торжественное мероприятие. Начальник УФСИН Василий Седрисев, обратившись к присутствующим со словами поздравления, сказал о том, что сотрудники подразделений безопасности, являясь настоящими профессионалами, обеспечивают соблюдение законности и правопорядка в исправительных учреждениях. И пожелал всем здоровья и благополучия, успехов и новых достижений в службе.

В соответствии с приказом ФСИН России нагрудного знака «Лучший сотрудник службы безопасности» удостоены начальник отдела режима и надзора УФСИН Василий Осипов и сотрудники дежурных служб учреждений Иннокентий Чемезов и Василий Стручков.

После этого состоялось вручение памятных медалей и Благодарностей.