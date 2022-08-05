15 бомжей смогли получить паспорта в течение дня

МВД по Республике Саха (Якутия) является постоянным партнером социально-психологической акции «Путь к дому», проводимой совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека Республики Саха (Якутия) Сардааны Гурьевой, а также другими ведомствами – участниками мероприятия.

Вот и на этот раз сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» была проведена целенаправленная работа по восстановлению и своевременной замене паспортов граждан Российской Федерации.

Социальные пункты были развернуты на ул. Федора Попова. К специалистам от полиции обратились 17 граждан с заявлениями о выдаче и замене паспортов, из них 15 гражданам в течение дня были оформлены и вручены паспорта. А значит у них возросли шансы встать на путь к своему дому.