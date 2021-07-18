1400 жителей Сунтарского улуса вышли на борьбу с огнем

Опыт Сунтарского улуса по мобилизации местного населения на тушение пожаров оценен положительно

17 июля министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев провёл очередное вечернее заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.

В заседании принял участие Александр Агафонов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства – Рослесхоза, который в эти дни работает в Якутии для оказания практической помощи.

По данным региональной диспетчерской службы по состоянию на вечер 17 июля на территории лесного фонда республики действуют 219 природных пожаров, принимаются меры по тушению 70 лесных пожаров на территории 16 муниципальных образований. Ликвидирован один пожар.

Неблагоприятная обстановка по числу пожаров сохраняется в Горном, Сунтарском, Мирнинском и Хангаласском районах.

На тушении пожаров задействовано 2118 человек, 254 единиц техники.

Александр Агафонов, обращаясь к руководителям муниципальных образований, подчеркнул необходимость усиления работы по формированию противопожарных устройств, минерализованных полос, организации караула вблизи населенных пунктов, совершению постоянных объездов территории.

Отмечено, что необходимо более эффективно взаимодействовать с промышленными и иными предприятиями, действующими на территории районов. Особый вопрос, требующий постоянного контроля, – предотвращение возможной угрозы огня на объекты экономики.

Заместитель руководителя Рослесхоза положительно оценил опыт по мобилизации местного населения на тушение пожаров в Сунтарском улусе. Там более 1400 местных жителей вышли на борьбу с огнем. Это самый высокий показатель активности жителей по Якутии.

Сообщено, что создана рабочая группа по анализу пожарной обстановки в республике.