22.12.2022
16:10
291
Происшествия
1400 жителей поселка остались без света
Энергетики восстанавливают сбитую опору в Усть-Мае.
Энергетики восстанавливают опору линии электропередачи в поселке Усть-Мая, сбитую в результате дорожно-транспортного происшествия.
22 декабря оперативно-выездная бригада сетевого участка зафиксировала наезд на опору линии электропередачи. Под ограничение электроснабжения попали 1400 жителей поселка.
Энергетики напоминают, что вблизи охранных зон объектов электросетевого хозяйства нужно быть максимально бдительными. Любое вмешательство в работу энергообъектов грозит не только штрафами, административной и уголовной ответственностью, но и жизни и здоровью.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
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