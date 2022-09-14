140 управляющих компаний могут лишиться лицензии на управление домами  

К началу 2023 года срок действия лицензий на управление многоквартирными домами истекает у 140 управляющих компаний республики. Это коснется управляющих компаний, получивших лицензии в период с 2015 по 2018 годы.

Лицензиатам, у которых истекает срок действия лицензии, необходимо подать в Управление госстройжилнадзора РС(Я) заявление о продлении не ранее чем за 60 рабочих дней до окончания срока и не позднее чем за 45 рабочих дней до истечения срока действия лицензии, то есть с 12 октября по 2 ноября 2022 г.

Как пояснил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов, для выполнения обязательных требований при продлении срока действия лицензии, может понадобиться значительное количество времени.

«Управляющим организациям уже сейчас необходимо оценить свою деятельность на соответствие ее лицензионным требованиям и при наличии нарушений самостоятельно устранить их в кратчайший срок. Если в ходе рассмотрения заявки будут выявлены несоответствия, то организация может лишиться права управления домами уже с 11 января 2023 года», — подчеркнул он.

Так в числе ключевых требований для продления срока действия лицензии: соблюдение срока подачи заявления о продлении, размещение информации в ГИС ЖКХ в полном объеме в отношении каждого дома в управлении, наличие действующего квалификационного аттестата у руководителя управляющей компании, отсутствие неисполненных компанией предписаний об устранении грубых нарушений лицензионных требований, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и другие.

Заявление на продление срока действия лицензии должно быть направлено через портал Госуслуг. Плата за продление срока действия лицензии законодательством не предусмотрена. Срок рассмотрения такого заявления составляет 15 рабочих дней со дня его поступления в ведомство.

Напомним, с 2018 года федеральным законодательством был установлен срок действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами – пять лет.

Всего на территории республики работают ___ управляющие компании. В их управлении более 5406 многоквартирных домов.

— наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед РСО в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.

. — незаключения договоров о выполнении работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования и выполнении работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту лифтов, подъемных платформ для инвалидов, за исключением случая выполнения таких работ самостоятельно;

— незаключения договоров с ресурсоснабжающими организациями в целях приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

— наличия задолженности перед ресурсоснабжающей организацией по оплате по договору ресурсоснабжения, в том числе потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

При принятии решения о продлении лицензии также будет учитываться факт наличия у лицензиата неисполненных предписаний об устранении грубых нарушений лицензионных требований.