14 января Васильев день — приметы и обряды
14 января (1 января — по старому стилю) православные христиане отмечают Васильев день.
В народном календаре славян — это Первый день нового года, начало «Страшных вечеров». У восточных славян в этот день было принято ходить посевать по домам.
В старинные времена, накануне крестьяне ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями благополучия. Старинные названия дня Овсень, Таусень, Баусень. При этом совершался древний обряд посевания или обсевания, известный также как овсеньканье, ходить таусить, усенькать, кликать овсень.
В некоторых местах было обыкновение накануне ходить по домам (колядовать, щедровать) и собирать пироги, свиные ноги и вообще съестные святочные вещи. Крестьяне, совершавшие этот обход, приговаривали под окнами домов: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», или же: «Кишку да ножки в верхнее окошко». Свиное мясо составляло главное угощение во время Васильева вечера и Рождественских Святок.
Во многих домах в этот день пекли печенье, напоминающее коров, свиней, овец и домашнюю птицу. У многих в этот день стоял на столе зажаренный поросёнок или свиная голова. При этом все соседи могли прийти в дом и угоститься этим блюдом, заплатив хозяевам немного денег, которые назавтра сдавались в приходскую церковь.
Св. Василий Великий считался покровителем свиней. Пастухи глубоко почитали святого Василия и боялись прогневить его.
Утром каждый член семьи старался встать первым и принести воды из колодца, родника или реки и умыться. Верили, что кому это удавалось, тот весь год будет бодрым, подвижным.
Васильев день в быту русского народа считался сроком в хозяйственном времяисчислении, а потому и говорили: «а то было о Васильеве дне», «он нанялся от Васильева дня до Евдокии» и т. п.
Приметы:
- Со времен Василия Великого в этот день популярен на столе жареный «кесаретский» поросёнок, а Василий покровительствует домашним свиньям.
- До еды блюдо с поросёнком трижды поднимали вверх со словами «чтобы свинки поросились, коровушки телились, овечки ягнились»
- Васильев день в году весёлый, то и год таков.
- Коль Васильев день морозный и снежный — быть хорошему урожаю.
- Коли будет туман или выпадет мягкий снег — к урожаю.
- Если вьюга на Василия — к большому урожаю орехов.
- От ясного звёздного неба ожидают хорошего урожая гороха, но замечают, если звезды к утру померкнут, то горох дозреть не успеет.
- Ежели Луна идет на убыль — весной воды большой не будет, если на прибыль, то весной будет много воды
- Обсыпают зерном пол в избе — на будущий богатый урожай.
- Васильева ночь звездиста — лето ягодисто!
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