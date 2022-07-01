14-я Международная исследовательская школа начала работу в Якутии

В рамках II Международных интеллектуальных игр на базе Малой Академии наук Якутии в селе Чапаево начала работу 14-я международная исследовательская школа (МИШ). Здесь ребята объединились в интернациональные команды и в течении 10 дней под руководством молодых ученых исследуют проблемы местности, где проводится школа.

«Мы рады, что в нашем регионе международная исследовательская школа гостит уже в третий раз. Самое главное здесь, даже не результаты исследования, а сам процесс взаимодействия, который выстроен методически грамотно. Ребята учатся тому, как нужно проводить научные исследования, проникаются духом науки и международной кооперации в целом», — отметил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Якутии Владимир Егоров.

По словам основателя МИШ, директора Университетской гимназии МГУ Александра Леонтовича, школа основывается не на принципах конкуренции, а на принципах сотрудничества и взаимного интереса.

«МИШ был создан 14 лет назад для того, чтобы дети, которые заинтересованы наукой, не соревновались и сравнивали свои достижения, а научились понимать друг друга и работать вместе. Мы считаем, это намного важнее, чем конкурировать», — пояснила директор МИШ, проректор по международным связям Малой академии наук Якутии Ксения Сальникова.

В этом году 14-я международная исследовательская школа впервые проводится в смешанном очно-заочном формате.