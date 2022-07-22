14 тонн гуманитарного груза направят сегодня в Верхоянский улус

Сегодня в Верхоянский район для жителей, пострадавших от паводка, направят порядка 14 тонн гуманитарного груза и продуктов питания. Груз доставят на вертолёте Ми-26 Красноярского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.

Продолжается подсчёт ущерба, нанесённого вследствие паводка, а также оказание адресной помощи жителям посёлков Верхоянского и Кобяйского районов. Матпомощь получили уже 128 семей на общую сумму 2,3 млн рублей.

В Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов поступило 10 граждан, также 7 детей направлены в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

В населённых пунктах восстанавливают дома и котельные. Отмечается, что сейчас идёт оценка возможности запуска котельных для осушки подтопленных зданий.