14 паромов курсируют на переправе Якутск-Нижний Бестях

На переправе «Якутск — Нижний Бестях» курсируют 14 паромов. Паромы занимаются перевозкой с 6.00 до 24.00 ч. сообщает тгк Минтранс Якутии. Напоминаем, отследить движение паромов можно онлайн на сайте. Минтранс Якутии обращается к жителям республики и просит заранее планировать свои поездки через паромные переправы и с уважением относиться ко всем участникам движения. Работу паромов контролирует Минтранс региона и ГИБДД.

Фото: тгк Минтранс Якутии. Источник: тгк Минтранс Якутии.

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