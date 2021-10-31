14 медалей из Курска — противостояние удалось!

Якутские борцы успешно выступили в Курске на традиционном турнире «Курское противостояние» по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает @sportyakutia.ru. В активе сборной команды 14 медалей! 4 золотых, 8 серебряных и две бронзовых. В командном зачете по вольной борьбе сборная РС (Я) заняла первое место, по греко-римской борьбе — третье место.

Фото: sportyakutia.ru Источник: sportyakutia.ru

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