31.10.2021
12:49
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Спорт
14 медалей из Курска — противостояние удалось!
Якутские борцы успешно выступили в Курске на традиционном турнире «Курское противостояние» по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает @sportyakutia.ru.
В активе сборной команды 14 медалей! 4 золотых, 8 серебряных и две бронзовых. В командном зачете по вольной борьбе сборная РС (Я) заняла первое место, по греко-римской борьбе — третье место.
Фото: sportyakutia.ru
Источник: sportyakutia.ru
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