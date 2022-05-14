14 мая. Три лесных пожара в Якутии

В Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Амгинском улусах принимаются меры по тушению 3 лесных пожаров, из них 2 локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 20,8 га. Накануне вылетел вертолёт Ми-8 для обслуживания 2 возгораний в Мегино-Кангаласском и Амгинском районах, в Чурапчинском улусе направлены силы наземных лесопожарных формирований, сообщает тгк Земля бизонов

Напомним, пожароопасный сезон с 11 мая открыт по Мегино-Кангаласскому, Намскому, Усть-Алданскому и Якутскому лесничествам и с 12 мая по Амгинскому, Таттинскому, Усть-Майскому, Хангаласскому и Чурапчинскому лесничествам.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.