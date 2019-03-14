14 марта — Всемирный день почки в Республике Саха (Якутия). Целью этого дня является глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Хроническая почечная недостаточность – это постепенное угасание почечных функций, обусловленное гибелью нефронов вследствие хронического заболевания почек. На начальных стадиях протекает бессимптомно, в последующем присоединяются расстройства общего состояния и мочевыделения, отеки, кожный зуд. Постепенное ухудшение функции почек приводит к нарушению жизнедеятельности организма, возникновению осложнений со стороны различных органов и систем.

Одними из важнейших факторов провоцирования этой болезни являются:

Употребление алкоголя и курение;

Употребление наркотиков;

Длительное, особенно бесконтрольное, употребление медикаментов;

Также, казалось бы, обычное недостаточное потребление питьевой воды, часто вызванное замещением её соками, газированными и тонизирующими (чай и др.) напитками;

Малоподвижный образ жизни;

Неправильное питание, в том числе чрезмерное потребление соли и нерациональные диеты;

Различного рода хронические и инфекционные заболевания;

Внешние факторы (холод и жара), связанные с нахождением в некомфортных температурных режимах.

Также, хроническая почечная недостаточность может становиться исходом хронического гломерулонефрита, нефритов при системных заболеваниях, наследственных нефритов, хронического пиелонефрита, диабетического гломерулосклероза, амилоидоза почек, поликистоза почек, нефроангиосклероза и других заболеваний, которые поражают обе почки или единственную почку.

При хронической почечной недостаточности симптомы начальной стадии не проявляются, поэтому больной не имеет конкретных жалоб. Первые симптомы и признаки проявляются при 2 стадии заболевания, когда СКФ достигает 90 мл в минуту. Если на этом этапе течения заболевания больной проводит обследование, то медики могут достоверно поставить диагноз.

В качестве первых симптомов появляется:

слабость;

вялость;

недомогание;

повышенная утомляемость без видимых причин.

С течением болезни происходит нарушение выделения мочи, ее объем значительно увеличивается. Это является причиной развития обезвоживания. Кроме того, наблюдается ночное учащенное мочеиспускание. Поздние стадии ХПН отличаются уменьшением количества мочи. Такие признаки у больного весьма неблагоприятны.

Поскольку хроническая почечная недостаточность является не первичным заболеванием, а осложнением и исходом многих заболеваний почек, то в предупреждении ее развития и прогрессирования первостепенное значение имеют профилактика обострений таких заболеваний, как хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, их настойчивое и своевременное лечение.

Методы такого профилактического лечения имеют, с одной стороны, общий характер: рациональная диета и общий режим, борьба с артериальной гипертонией, инфекцией почек и мочевых путей, с другой, необходимо специальное лечение при отдельных болезнях, например, диабетической, подагрической почке, поликистозе и т.д.

Методы такого профилактического лечения имеют, с одной стороны, общий характер: рациональная диета и общий режим, борьба с артериальной гипертонией, инфекцией почек и мочевых путей, с другой, необходимо специальное лечение при отдельных болезнях, например, диабетической, подагрической почке, поликистозе и т.д.

Лечение основного заболевания имеет первостепенное значение и актуально для самых разных состояний.

Даже после развития ХПН следует предпринимать максимум усилий для сохранения функций почек и улучшения качества жизни больных, приближающихся к конечной стадии почечной недостаточности.

С целью вторичной профилактики ХПН должен осуществляться тщательный контроль за активностью инициального почечного процесса, планомерное и адекватное лечение его, активная диспансеризация пациентов.

Необходимо обязательное наблюдение у терапевта или нефролога, регулярный контроль данных анализов крови и мочи, биохимических показателей. Также наблюдать за артериальным давлением и уровнем сахара в крови.