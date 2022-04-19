14 лучников будут защищать честь сборной Якутии на чемпионате страны

Накануне, 18 апреля, в г.Алушта (Крым) на базе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» стартовал чемпионат России по стрельбе из лука — сообщает телеграм-канал ЦСП «Триумф».

В соревнованиях принимают участие 250 лучников из 30 регионов России, в том числе двукратный серебряный призер Олимпиады в Токио-2020 Елена Осипова, серебряные призеры Олимпиады в Токио-2020 Ксения Перова и Инна Степанова и многие другие титулованные спортсмены.

В чемпионате будут разыграны 8 комплектов наград в классическом и блочном луках, в личных и командных соревнованиях (мужчины и женщины). Стрельба будет проводиться на дистанциях 70 и 50 метров среди мужчин и женщин. Мероприятие завершится 21 апреля. Далее здесь 22-27 пройдет Кубок России по стрельбе из лука, а с 27 апреля по 2 мая состоится первенство страны.

Честь сборной Республики Саха (Якутия) защищают 14 спортсменов под руководством главного тренера Михаила Филатова.

Состав сборной РС(Я):

Классический лук мужчины:

1. Варламов Илья

2. Павлов Ростислав

3. Степанов Емельян

4. Симушин Михаил

Классический лук женщины:

5. Гаврильева Рената

6. Евдокимова Валентина

7. Тимофеева Розалина

8. Романова Айыына

Блочный лук мужчины

9. Скрыбыкин Виктор

10. Павлов Асим

11. Мартынов Павел

Блочный лук женщины

12. Винокурова Дайаана

13. Маркова Юлия

14. Прибылых Людмила