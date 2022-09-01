14-летний стобалльник Якутии стал студентом престижного ВУЗа

Напомним, что 14-летний Назар Павлов, выпускник Технического лицея имени Алексеевой, дважды сдал ЕГЭ на сто баллов — по химии и профильной математике.

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