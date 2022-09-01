01.09.2022
15:30
274
Образование
14-летний стобалльник Якутии стал студентом престижного ВУЗа
Назар Павлов — гордость Якутии, студент химфака МГУ!
Сегодня, первого сентября, он переступил порог престижного вуза, передает телеграм-канал Sakhaday.
Напомним, что 14-летний Назар Павлов, выпускник Технического лицея имени Алексеевой, дважды сдал ЕГЭ на сто баллов — по химии и профильной математике.
Фото: Подписчики Sakhaday
Источник: https://t.me/sakhaday
#14-летний стобалльник Якутии стал студентом престижного ВУЗа#республика саха (якутия)#стобалльники#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.09.2022
0
1
01.09.2022
0
114
01.09.2022
0
83
01.09.2022
0
238
01.09.2022
0
228
01.09.2022
0
115
01.09.2022
0
805
01.09.2022
0
323
01.09.2022
0
120
01.09.2022
0
1354
01.09.2022
0
386
01.09.2022
0
211
01.09.2022
0
799
01.09.2022
0
774
01.09.2022
0
478
01.09.2022
0
364
01.09.2022
0
183
01.09.2022
0
949
01.09.2022
0
836
01.09.2022
0
550
01.09.2022
0
691
01.09.2022
0
733
01.09.2022
0
238
01.09.2022
0
1109
01.09.2022
0
921
01.09.2022
0
209
01.09.2022
0
321
01.09.2022
0
336
01.09.2022
0
205
01.09.2022
0
189
01.09.2022
0
2240
01.09.2022
0
345
01.09.2022
0
179
01.09.2022
0
670
01.09.2022
0
1477
31.08.2022
0
225
31.08.2022
0
2896
31.08.2022
0
631
31.08.2022
0
2004
31.08.2022
0
2388
31.08.2022
0
390
31.08.2022
0
794
31.08.2022
0
831
31.08.2022
0
415
31.08.2022
0
629
31.08.2022
0
513
31.08.2022
0
517
31.08.2022
1
2462
31.08.2022
0
1039
31.08.2022
0
370
31.08.2022
0
368
31.08.2022
0
394
31.08.2022
0
926
ТОП НОВОСТИ
26.08.2022
0
34209
30.08.2022
0
26422
31.08.2022
0
23031
28.08.2022
0
14752
27.08.2022
0
12700
27.08.2022
0
11658
26.08.2022
0
11614
29.08.2022
0
10946
26.08.2022
1
9470
Добавить комментарий