14 декабря в Олёкминском районе ограничений электроснабжения не будет

Западные электрические сети уведомляют, что 14 декабря 2022 года в связи с низкой температурой наружного воздуха изменен график ремонтных работ энергетиков с ограничением электроснабжения.

Работы отменены в Олёкминском районе.

В других районах Якутии плановые работы будут проводиться в соответствии с графиком, опубликованном ранее.

Также сообщаем, что энергетики обязаны проводить работы по технологическому присоединению потребителей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 в установленные сроки независимо от температуры наружного воздуха.

Согласно правилам «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур наружного воздуха» эксплуатация специализированной техники на открытой территории при температуре наружного воздуха ниже -40ºС запрещены.

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