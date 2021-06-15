130 лет спустя: Русский театр покажет спектакль, с которого началась его история

19 июня Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, закрывая свой 130-й сезон, выпускает уникальную премьеру — спектакль «Сорванец». Именно с этой пьесы Виктора Крылова и началась история первого дальневосточного Русского театра.

Премьера благотворительной комедии в трех действиях «СорванецЪ» состоялась 132 года назад, в 1889 году. Спектакль был поставлен силами артистов Кружка любителей музыки и литературы, на основе которого позднее и был создан первый дальневосточный театр. Уже летом 1890 года «СорванецЪ» был сыгран на сцене Общественного Собрания Якутска перед приехавшим в город генерал-губернатором Иркутской области Александром Горемыкиным. Постановка произвела на него большое впечатление, и 10 мая 1891 года бы утвержден Устава якутского Кружка любителей музыки и литературы. Этот день считается датой основания первого профессионального театра на северо-востоке России, который годами позже получил имя Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина.

Отдавая дань уважения своим первым актерам и режиссерам, Русский театр Якутска принял решение вновь выпустить «Сорванца». Режиссером спектакля образца 2021 года стала Ирина Астафьева (г. Барнаул), режиссером по пластике — Александр Пучков (г. Новосибирск), ранее работавшие с театром над постановкой «Барышня-крестьянка». Одни из главных ролей исполняют: Вера Келле-Пелле, Александр Сердюков, Владислав Мичурин, Алла Бузмакова, Дарья Рокачева, Евгений Кузьмин, Марина Слепнева и др.

По словам директора и художественного руководителя театра Александра Лобанова, спектакль обещает быть крайне необычным – веселым, современным и очень музыкальным. Хотя работать с живым вокалом театру приходится не впервые. Некоторых артистов зрители увидят в новом свете, ведь специально для постановки драматические актеры организовали самый настоящий «джаз-бэнд» и даже освоили новые музыкальные инструменты, а кое-кому даже повезло впервые взять в руки настоящий контрабас.

Комедия «Сорванец» (12+) завершит 130-й сезон Русского театра имени Пушкина. Спектакль будет сыгран на сцене театра 19 и 20 июня. Начало в 18.00.