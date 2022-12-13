13 семей из Саскылаха получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья

Новый многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья ввели в селе Саскылах Анабарского района Якутии. Ключи от благоустроенных квартир получили 13 семей.

«В арктических районах республики продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья. Сегодня в Анабарском районе ввели ещё один многоквартирным дом. Вчера также взамен аварийного новый дом появился в отдалённом селе Юрюнг-Хая», — отметил председатель правительства республики Андрей Тарасенко, вручая ключи новосёлам.

Всего на территории арктических районов республики ведётся строительство 13 многоквартирных домов, предназначенных для переселения 352 человек. С 2021 года в арктических районах ввели уже 20 новых многоквартирных домов и расселили свыше 700 местных жителей.

Двухэтажный дом по улице ул. Квартальная, 25/1 построило предприятие «Форс». В доме есть одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Общая площадь здания составляет свыше 700 кв. метров.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев, благодаря программе переселения граждан из аварийного жилья, в арктических районах республики после тридцатилетнего перерыва идёт строительство многоквартирных домов. До 2025 года в арктических районах будут расселены более 490 домов, а это значит, что свыше 8,2 тысяч северян получат новое жильё.

Напомним, программа переселения из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В Якутии по программе до 2025 года планируется ликвидировать аварийное жильё общей площадью 1,14 млн кв. метров и переселить более 61 тысяч граждан. Это те дома, которые получили статус аварийных до 2017 года.



