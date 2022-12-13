13 семей из Саскылаха получили ключи от новых квартир
13 семей из Саскылаха получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья
Новый многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья ввели в селе Саскылах Анабарского района Якутии. Ключи от благоустроенных квартир получили 13 семей.
«В арктических районах республики продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья. Сегодня в Анабарском районе ввели ещё один многоквартирным дом. Вчера также взамен аварийного новый дом появился в отдалённом селе Юрюнг-Хая», — отметил председатель правительства республики Андрей Тарасенко, вручая ключи новосёлам.
Всего на территории арктических районов республики ведётся строительство 13 многоквартирных домов, предназначенных для переселения 352 человек. С 2021 года в арктических районах ввели уже 20 новых многоквартирных домов и расселили свыше 700 местных жителей.
Двухэтажный дом по улице ул. Квартальная, 25/1 построило предприятие «Форс». В доме есть одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Общая площадь здания составляет свыше 700 кв. метров.
Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев, благодаря программе переселения граждан из аварийного жилья, в арктических районах республики после тридцатилетнего перерыва идёт строительство многоквартирных домов. До 2025 года в арктических районах будут расселены более 490 домов, а это значит, что свыше 8,2 тысяч северян получат новое жильё.
Напомним, программа переселения из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В Якутии по программе до 2025 года планируется ликвидировать аварийное жильё общей площадью 1,14 млн кв. метров и переселить более 61 тысяч граждан. Это те дома, которые получили статус аварийных до 2017 года.
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