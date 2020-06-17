17.06.2020
09:25
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Происшествия

13 природных пожаров действует в Якутии

Фото из архива SakhaLife.ru.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии  действует 13 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 65 043 гектара, при этом площадь активного горения составляет 85,28 гектара.  С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 126 природных пожаров. За сутки возникло 10 пожаров  и 3 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.  

Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось  37 человек и 7 единицы техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению группировка авиации МЧС России.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 7 очагов, площадь пожаров увеличилось на 18437 гектар, за счет увеличения очагов и площадь пожаров в зоне контроля. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров»,  — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я)
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