13 природных пожаров действует в Якутии
По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 13 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 65 043 гектара, при этом площадь активного горения составляет 85,28 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 126 природных пожаров. За сутки возникло 10 пожаров и 3 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.
Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось 37 человек и 7 единицы техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению группировка авиации МЧС России.
«За сутки количество пожаров увеличилось на 7 очагов, площадь пожаров увеличилось на 18437 гектар, за счет увеличения очагов и площадь пожаров в зоне контроля. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).
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