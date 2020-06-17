13 природных пожаров действует в Якутии

Фото из архива SakhaLife.ru.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 13 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 65 043 гектара, при этом площадь активного горения составляет 85,28 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 126 природных пожаров. За сутки возникло 10 пожаров и 3 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось 37 человек и 7 единицы техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению группировка авиации МЧС России.