13 пожаров ликвидировали в Якутии

По оперативным данным на 30 августа за прошедшие сутки в республике ликвидировано 13 пожаров в зоне контроля.

На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров: из них действующих – 2 (в Верхоянском и Эвено-Бытантайском улусах). Локализовано 2 пожара в Среднеколымском и Абыйском районах. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 491,00 га.

На тушение лесных пожаров привлечено всего 142 человек, 5 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 100 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 62 000,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.