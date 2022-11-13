Политика
13 ноября — начались выборы в двух населенных пунктах Якутии
Сегодня проводятся выборы депутатов в с. Верхневилюйск в трехмандатном округе и депутатов представительного органа в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района.
Ровно в 8.00 утра открылись и приступили к работе избирательные участки в с. Верхневилюйск и пос. Серебряный Бор. На выборах задействованы два избирательных участка.
В избирательный бюллетень в Верхневилюйске внесены 5 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.
В выборах в Серебряном Бору будут участвовать 20 кандидатов, в том числе выдвинутых: 10 – в порядке самовыдвижения, 3 – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Республике Саха (Якутия), 4 – ЛДПР, 1 – КПРФ.
На участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Якутии и от кандидата.
Избирательные участки и комиссии готовы к проведению выборов, соблюдаются все требования мер безопасности.
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