13 ноября — начались выборы в двух населенных пунктах Якутии

Сегодня проводятся выборы депутатов в с. Верхневилюйск в трехмандатном округе и депутатов представительного органа в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района.

Ровно в 8.00 утра открылись и приступили к работе избирательные участки в с. Верхневилюйск и пос. Серебряный Бор. На выборах задействованы два избирательных участка.

В избирательный бюллетень в Верхневилюйске внесены 5 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

В выборах в Серебряном Бору будут участвовать 20 кандидатов, в том числе выдвинутых: 10 – в порядке самовыдвижения, 3 – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Республике Саха (Якутия), 4 – ЛДПР, 1 – КПРФ.

На участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Якутии и от кандидата.

Избирательные участки и комиссии готовы к проведению выборов, соблюдаются все требования мер безопасности.