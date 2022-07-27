1,3 млн. руб. пострадавшим от паводка — от работников культуры Якутии

Более 1,3 млн рублей собрали работники культуры для пострадавших от паводка в Кобяйском и Верхоянском районах. Сбор средств продолжается

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, а также руководители и сотрудники республиканских учреждений культуры приняли участие в благотворительном телемарафоне «Вместе – мы сила!». Телемарафон был организован для сбора средств в помощь пострадавшим в результате сильнейшего дождевого паводка в Кобяйском и Верхоянском районах Якутии.

Как сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, по состоянию на вечер 26 июня республиканскими учреждениями культуры и искусства уже собрано 736 тысяч рублей и проводится работа по дальнейшему их доведению нуждающимся.

— Средства мы направим на восстановление учреждений культуры, в помощь работникам культуры. От дождевых паводков в Верхоянском районе в зону подтопления попали четыре муниципальных объекта культуры, это: Дулгалахский Центр народного творчества, Боронукский Центр культуры, Адычинский Центр культуры и спорта, Суордахский Дом народного творчества. Всем этим учреждениям направлено по 100 тысяч рублей. Также на данный момент по сводным данным пострадали 52 дома и 25 хозпостроек 71 работника культуры Верхоянского района. Им мы также поможем. В Кобяйском районе объекты культуры не пострадали. В зону подтопления попали дома двух работников культуры с. Себян-Кюель. Все мы не можем остаться в стороне, поэтому сумма собранных средств увеличивается ежечасно. В перспективе планируемая сумма до двух миллионов рублей, — рассказал министр.

Как отметил министр, помимо собранных средств, Театром Олонхо также собрано 20 тысяч руб и передано в Оперативный штаб для помощи семи работникам культуры, дополнительно Якутским музеем и муниципальными музеями собрано более 66 тысяч рублей наличными, на которые куплены лекарства, товары первой необходимости (полотенца, болотники, антиплесень, перчатки рабочие, покрывала, продукты питания, щетки, туалетная бумага). Все передано в Оперативный штаб (Курашова, 24, каб. 405).

Помощь пострадавшим районам также активно идет и от муниципальных учреждений культуры, ими по состоянию на вечер 26 июня, собрано 153 тысячи рублей (МБУ СДК «Биракан» с. Сюльдюкар, МУК ДК «Дружба» п. Беркакит, МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД», Нерюнгринская централизованная библиотечная система, Верхневилюйская улусная территориальная организация Российского профсоюза работников культуры). Большую часть этой суммы, более 122 тысяч, собрали в Верхневилюйской улусной территориальной организации Российского профсоюза работников культуры.

Не остались в стороне библиотеки республики. Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) собрана денежная сумма в размере 136700 рублей. А всего библиотеками республики в настоящее время собраны денежные средства в размере более 402 тысяч рублей и также товары первой необходимости.

В общей сложности работниками культуры республики собрано порядка 1,3 млн руб.