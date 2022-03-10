13 марта предстоят досрочные выборы главы Жиганска

Выборы назначены решением наслежного Совета депутатов муниципального образования «Жиганский эвенкийский национальный наслег» в связи с прекращением полномочий главы на основании личного заявления.

Организует выборы ИКМО «Жиганский эвенкийский национальный наслег» Жиганского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия), полномочия которой возложены на Жиганскую территориальную избирательную комиссию.

Численность избирателей, зарегистрированных на территории МО «Жиганский эвенкийский национальный наслег» Жиганского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия), составляет 2397 избирателей.

В соответствии с ч. 1 ст. 76.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», досрочное голосование избирателей которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на избирательный участок, началось 2 марта 2022 года. По состоянию на 10 марта 2022 года досрочно в помещении участковой избирательной комиссии проголосовали 16 избирателей. На территории муниципального образования образовано 2 избирательных участка.

Всего выдвинуто и зарегистрировано 3 кандидата: Балыкин Дмитрий Валерьевич (ЯРО ПП ЛДПР), Портнягин Степан Семенович (ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Федотов Николай Афанасьевич (самовыдвижение).

По информации председателя комиссии Руслана Егорова на выборах от Общественной палаты Республики Саха (Якутия) назначены 3 наблюдателя.

Члены избирательных комиссий и участники избирательного процесса в достаточном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности избирательных участков в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИК России.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.

Участковые избирательные комиссии готовы к проведению голосования.