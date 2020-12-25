13-летняя якутянка выступит в дуэте с Чыскыырай в финале «Синей птицы»

Аэлита ЕРШОВА из Республики Саха стала одной из финалисток конкурса юных талантов «Синяя птица». В это воскресенье, 27 декабря, на телеканале «Россия» состоится грандиозный финал, на котором будут объявлены победители. На протяжении сезона на сцену «Синей птицы» выходили самые талантливые дети, и теперь 15 сильнейших поборются за главный приз в миллион рублей, грант для педагогов и легендарную статуэтку «Перо Синей птицы». Среди них и Аэлита Ершова, а поможет ей в этом заслуженная артистка Якутии, певица и актриса Валентина РОМАНОВА — ЧЫСКЫЫРАЙ.

Напомним, Аэлита является солисткой этно-фольклорного коллектива «Добун» и уже отмечена Гран-при Международного фольклорного фестиваля «Голос Арктики». Ее выступление в отборочном туре конкурса «Синяя птица» в дуэте с битбоксером ВАХТАНГОМ поразило не только жюри, но и телезрителей. Именно благодаря зрительскому голосованию юная артистка получила путевку в финал. Теперь Аэлите выпала честь выступить дуэтом с яркой якутской звездой Валентиной Романовой — Чыскыырай. Аэлита призналась: «Я еще никогда не выступала в дуэте с такой мощной артисткой, у нее очень сильная энергетика! Для меня это новый опыт и новый путь. Валентина любит импровизировать, и я тоже это полюбила, поэтому верю, что у нас все здорово получится на сцене».

К номеру Аэлиты Ершовой присоединится и выпускник первого сезона «Синей птицы» Олег ЧМУТОВ, который покажет невероятные трюки на колесе Сира. Вместе с Аэлитой бороться за победу в конкурсе будут ещё 14 финалистов, а поддержать их придут звёзды мировой величины и самые популярные артисты: народный артист, режиссёр Константин РАЙКИН, заслуженные артисты Дарья МОРОЗ и Игорь МИРКУРБАНОВ, популярная певица IOWA, успешный исполнитель JONY, актер Кирилл ЗАЙЦЕВ, оперная дива Хибла ГЕРЗМАВА, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и обладатель двух «Грэмми» Ильдар АБДРАЗАКОВ, маэстро Юрий БАШМЕТ, виртуозный скрипач Вадим РЕПИН, звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра Светлана ЗАХАРОВА, премьер Большого театра Артемий БЕЛЯКОВ, легенда фигурного катания Алексей ЯГУДИН и многие другие.

Членам жюри – Сергею БЕЗРУКОВУ, Николаю ЦИСКАРИДЗЕ, Диме БИЛАНУ, Денису МАЦУЕВУ и усилившему звездный состав исполнителю русских романсов Олегу ПОГУДИНУ – не позавидуешь. Именно им предстоит решить, кто же станет победителем «Синей птицы» в этом году. Увидеть грандиозный финал конкурса детских талантов «Синяя птица» можно уже в это воскресенье, в 17:25, на телеканале «Россия». Ведущая программы Дарья ЗЛАТОПОЛЬСКАЯ.