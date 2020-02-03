13-летний шахматист из Якутска выиграл крупнейший в России Moscow Open-2020

Золотую медаль Арсению Чумаевскому вручил чемпион мира Сергей Карякин.

В Москве завершился XVI Международный Кубок РГСУ – самый крупный и разносторонний турнир, который проводится в России. В этом году шахматный фестиваль собрал огромное количество участников – более двух тысяч спортсменов из 37 стран и 76 регионов России.

Как рассказал «Спорту Якутии» руководитель якутской Шахматной гимназии и одновременно старший тренер сборной республики Роман Ганжуров, фестиваль в Москве состоял из множества различных турниров. Это и этапы Кубка России среди мужчин и женщин по группам, состязания среди любителей и ветеранов, студенческие соревнования, турниры по классической программе, блицу, по решению задач, турниры среди слепых и слабовидящих, а также чемпионат среди школьников.

В шахматном фестивале приняли участие порядка тридцати спортсменов из Якутии в различных дисциплинах. Лучшего результата добился учащийся Шахматной гимназии Арсений Чумаевский. 13-летний шахматист из Якутска первенствовал в школьном турнире среди старших юношей до 15 лет! Чумаевский в борьбе за первое место опередил Алексея Гребнева (Самарская область) по дополнительным показателям – по 8 очков. Третье место разделили, набрав по 6,5 очков, Александр Воронцов и Теймур Теймурханлы (оба – Москва).

Награждая победителей и призеров фестиваля, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин отметил, что статистика фестиваля впечатляет, и что каждый год в нем участвует большое число юных шахматистов. Гроссмейстер поздравил победителей и призеров, а тем, кто в этот раз не занял призовых мест, он посоветовал не унывать, продолжать заниматься шахматами, и победы придут.

«Арсений показал прекрасный результат, набрав 8 очков из 9 возможных, — добавил тренер Роман Ганжуров. – Для него это уже вторая победа на турнирах Moscow Open. Настоящим прорывом можно назвать соревнования, прошедшие два года назад, – тогда Чумаевский впервые занял первое место среди мальчиков. В прошлом году он был здесь третьим призером. А в этот раз победа вдвойне приятна тем, что она была добыта в категории среди старших юношей, в которой играли порядка 50 участников, в том числе и студенты».

Арсений учится в столичной СОШ №26, шахматами занимается восьмой год под руководством Романа Ганжурова. Кроме двух крупных побед на фестивалях Moscow Open, он является многократным победителем и призером республиканских и дальневосточных первенств, участником Высших лиг первенства России и финальной части летней Спартакиады учащихся России.

Высокий результат из якутян показала и Татьяна Номтоева. Она до последнего боролась за призовое место, но в итоге заняла шестую позицию. Еще один воспитанник Шахматной гимназии Алик Постников так же, как и остальные наши спортсмены, участвовал в двух турнирах среди детей и взрослых, где значительно прибавил свои очки в рейтинге. Отличную борьбу показала и наша Олеся Моисеева, она попробовала свои силы на этапе Кубка России среди женщин. В условиях высочайшей конкуренции, где играли международные мастера, якутская шахматистка набрала 6 очков из 9 возможных. Из 80 участниц турнира якутянка заняла достойное 18-е место.