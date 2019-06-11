13 июня — спектакль «Эргиллиэм хайаан да…”

Саха академический театр им П.А.Ойунского ко Дню России представляет спектакль «Эргиллиэм хайаан да…” В. Харысхала.

Спектакль о судьбе семьи купца Гаврила Васильевича Никифорова- Манньыаттаах уола, имя, которого было окутано ореолом тайны и не произносилось вслух долгие годы. Была большая дружная, счастливая семья. Каждый из детей мечтал иметь нужную профессию, для расцветания любимой родины. И все о чем мечталось, в семействе Никифоровых пошло прахом… Главный герой Гаврил Никифоров начинает скитаться по чужим городам, чужим странам. Чужие люди, чужой язык и ностальгия. Этот спектакль — реквием двадцатому веку, залитому кровью политической борьбы, звучит ради человечества.

Роли исполняют — Петр Макаров, Айаал Аммосов, Петр Баснаев, Ирина Никифорова, Кирилл Семенов, Иза Николаева, Иннокентий Дакаяров, Иннокентий Луковцев, Тамара Обутова, Куприян Михайлов и др.

13 июня в 18-00

Касса: 34-13-31