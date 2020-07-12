12.07.2020
14:08
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Общество

То ли еще будет! 13 июля обещают аномальную жару в Якутске

Жарким выдалось лето в Якутске. Если вам жарко сегодня, то завтра будет еще жарче! Многие сервисы погоды обещают в Якутске 13 июля 35 градусов Цельсия и выше.

Однако Якутское УГМС дает немного более скромные цифры:

В ближайшие сутки, 13 июля, в западных районах и по нижней Лене ожидаются местами кратковременные дожди, ливни, грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на ближайшие сутки 13 июля в г. Якутске с 21 12/VII до 21 час 13/VII

Преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с, температура ночью +18+20, днем +32+34°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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