То ли еще будет! 13 июля обещают аномальную жару в Якутске

Жарким выдалось лето в Якутске. Если вам жарко сегодня, то завтра будет еще жарче! Многие сервисы погоды обещают в Якутске 13 июля 35 градусов Цельсия и выше.

Однако Якутское УГМС дает немного более скромные цифры:

В ближайшие сутки, 13 июля, в западных районах и по нижней Лене ожидаются местами кратковременные дожди, ливни, грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на ближайшие сутки 13 июля в г. Якутске с 21 12/VII до 21 час 13/VII