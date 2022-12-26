26.12.2022
19:36
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Общество
13 детей-сирот Хангаласского улуса получили квартиры
В Хангаласском улусе состоялась церемония торжественного вручения ключей детям-сиротам.
Обладателей квартир поздравил заместитель главы по социальным вопросам Юрий Никифоров. «Это хороший предновогодний подарок для тех, кто начинает взрослую жизнь. Мы надеемся, что новые благоустроенные квартиры будут радовать вас теплом и уютом», — обратился к ребятам заместитель главы. 13 квартир предоставлены в новом многоквартирном доме на ул. Комсомольская, 12. Жилье проверено комиссией и соответствует всем необходимым требованиям.
Квартиры передаются по договору социального найма. При своевременной оплате коммунальных услуг в дальнейшем у них появляется право приватизировать квартиру.
Пресс-центр МР «Хангаласский улус»
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