13 августа — Происхождение честных древ Животворящего Креста

13 августа 2019 года православные христиане празднуют Происхождение честных древ Животворящего Креста. По Уставу относится к малым праздникам «со славословием» и имеет один день предпразднства.

Русское название праздника «происхождение» — не вполне точный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение».

Праздник был установлен в Константинополе в IX веке первоначально как местный. В XII—XIV веках он утвердился во всех Православных церквях. На Руси появился с распространением Иерусалимского устава в конце XIV века.

Греческий часослов 1897 года сообщает об истории установления праздника следующее:

По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста.

Препдпразднство — это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Предпразднство торжества Происхождения честных древ Животворящего Креста длится один день. В это время на богослужении начинают читают молитвы, посвященные грядущему празднику. В середину храма священник выносит крест для поклонения всем верующим.

Праздник Происхождения или изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня — первый из трёх праздников Всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе и как бы связывают весь Успенский пост. Вторым будет праздник Преображения Господня девятнадцатого августа. А третьим, двадцать девятого августа, — воспоминание о перенесении из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В народе их ещё называют «медовый Спас», «яблочный» и «ореховый».