129 единиц огнестрельного оружия изъято в Якутии за 2 дня

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы территориального

Управления Росгвардии совместно с сотрудниками регионального МВД на

территории Якутии проводят профилактические мероприятия с владельцами

огнестрельного оружия.



Так, за два дня работы было проверено 531 владельцев гражданского

огнестрельного оружия. За нарушения установленных правил оборота

оружия составлен 81 административный протокол, наложены штрафные

санкции на общую сумму 77 500 рублей, изъято 129 единиц огнестрельного

оружия, в том числе 26 единиц нарезного оружия, 13 единиц — в связи со

смертью владельца.



На добровольной основе населением за эти дни сдано 6 единиц

зарегистрированного оружия.



Важно отметить, что чаще всего владельцы привлекаются к ответственности

за нарушение правил хранения, ношения, сроков регистрации и

перерегистрации оружия или сроков постановки его на учет, правил

перевозки и транспортирования.