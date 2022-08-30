12 воркаут-площадок появятся в Якутске

Все воркаут-площадки спроектированы с наличием оборудования для маломобильных групп населения, кроме того, будет обустроена одна инклюзивная спортивно-детская площадка на территории Парка культуры и отдыха. В настоящее время введены в эксплуатацию воркаут-площадки в с. Кангалассы и Мархе. Ко Дню города планируется открыть воркауты в селах Пригородный, Владимировка, в Якутске по Сергеляхском шоссе, 1 и по ул. Можайского (СК «Стерх»), сообщает тгк Столица

В течение сентября завершится обустройство воркаут-площадок по ул. Дзержинского (Губинский округ), ул. Петровского (Октябрьский округ), ул. 50 лет Советской Армии (Промышленный округ), ул. Якова Потапова (Сайсарский округ), ул. Пушкина (Центральный округ). Отметим, установка воркаут-площадок на территории городского округа проводится по инициативе главы города Якутска Евгения Григорьева. Главой города поставлена задача – создать условия, чтобы занятия спортом стали по-настоящему доступными для граждан разного возраста и возможностей во всех 15 населённых пунктах городского округа «город Якутск».