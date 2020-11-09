12 учреждений Якутска приостановят свою деятельность

По информации административной комиссии г. Якутска, по состоянию на 9 ноября по ст. 3.8 КоАП РС (Я) составлено протоколов – 281, рассмотрено мировым судом – 146, прекращено – 2, вынесено предупреждений – 137, штрафов – 7.

По ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ на 9 ноября составлен 1 протокол, всего — 44.

«Из них сегодня направлено в суд 4 протокола. Якутским городским судом рассмотрено 7 дел. Эти предприятия оштрафованы на сумму от 30 000 до 150 000 рублей, вынесено 1 предупреждение», — прокомментировал председатель Административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов.

По ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ составлено всего 15 протоколов, все отправлены на рассмотрение Якутского городского суда. Из них по 12 учреждениям принято решение о приостановлении деятельности.

9 ноября в ходе контрольных рейдовых мероприятий сводная группа Оперативного штаба г. Якутска выявила нарушение в заведении «Proekt 10», который находится по улице Кальвица, 10г. Работники, ссылаясь на нерабочее время, не соблюдали масочный режим, проводили репетиции, с массовым скоплением людей.

Оперштабом также проверены центр паровых коктейлей «Buruo lounge» на пер. Глухой, 1А, «МосКальян» по улице Аммосова, 6/2, «Мята Lounge» по проспекту Ленина, 10/1, «Loft» по ул. Каландаришвили, 23/4С, «XO Lounge» по Лермонтова, 36, «CUBA» по Дзержинского, 1», «Nuahule» по Дзержинского, 52/3. В этих заведениях соблюдаются санитарно-противоэпидемические меры. С работниками «XO Lounge» проведена профилактическая беседа.