10.07.2020
16:20
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Экономика

12 июля ночью оплата на АЗС «Саханефтегазсбыт» будет только за наличный расчет

АО «Саханефтегазсбыт» извещает, что  12 июля 2020 года с  2 часов ночи до 5 часов утра реализация и отпуск нефтепродуктов через АЗС и КАЗС будет возможна только за наличный расчет.


В связи с проведением ремонтно-настроечных работ в телекоммуникационной сети на три часа будут не доступны банковские платежи и операции по топливным пластиковым картам. 

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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