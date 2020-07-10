10.07.2020
16:20
57
Экономика
12 июля ночью оплата на АЗС «Саханефтегазсбыт» будет только за наличный расчет
АО «Саханефтегазсбыт» извещает, что 12 июля 2020 года с 2 часов ночи до 5 часов утра реализация и отпуск нефтепродуктов через АЗС и КАЗС будет возможна только за наличный расчет.
В связи с проведением ремонтно-настроечных работ в телекоммуникационной сети на три часа будут не доступны банковские платежи и операции по топливным пластиковым картам.
Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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