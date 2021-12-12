12 декабря — День Конституции РФ

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции, Основного закона Российской Федерации. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции. Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.

С праздником якутян поздравил глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ: «В 2020 году произошел исторический, поворотный момент в развитии нашего государства. Мы своим волеизъявлением одобрили поправки в действующие статьи Конституции. Они направлены на защиту человека, труда, детства и семьи, на защиту культуры и языков, а также укрепление государства. Очень важным моментом является то, что впервые закреплено сохранение и гарантия государством культурного и языкового многообразия многонациональной страны – важнейшая для нашей страны как многонационального союза равноправных народов поправка.

Якутия – часть этого сильного государства, часть Российской Федерации, и всегда была и остается форпостом России на Северо-Востоке Евразии. На нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы страна развивалась, опираясь на огромный потенциал нашей республики.



Мы, якутяне, сохраняем и укрепляем мир на своей земле, бережем исторические традиции и духовные ценности, делаем всё для того, чтобы наше государство процветало, и люди уверенно смотрели в будущее. И уважение к Основному закону страны помогает нам претворять в жизнь самые смелые идеи, достигать высоких результатов».



