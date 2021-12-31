12 бригад работают по отлову безнадзорных собак 31 декабря

По данным оперативного штаба с утра 31 декабря на отлов выехали 12 усиленных бригад. Ловцы работают в 8 округах города Якутска. Их них 4 бригады проводят отлов в Автодорожном округе. Здесь, напомним, с 29 декабря действует режим ЧС, на остальной территории города – режим повышенной готовности.

К работе привлечено 14 единиц техники, в том числе 2 автомобиля доставки отловленных безнадзорных собак.

Как сообщил начальник управления ГО и ЧС г. Якутска Николай Егоров, сегодня утром со всеми задействованными сотрудниками проведен инструктаж.

«Перед бригадами поставлены конкретные задачи по отлову. Оперативные заявки в течение дня будут направляться к ним из ситуационного центра, организованного при штабе, куда поступают все жалобы и сигналы от горожан. Результаты вчерашней работы показали эффективность такого подхода», — отметил Николай Егоров.

Отлов и доставка животных в ППБЖ, как и прежде, осуществляется в строгом соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными». Проведены все необходимые инструктажи.

Напомним, за два дня усиленного отлова в пункт передержки доставлено 102 безнадзорных собаки. Количество бригад ловцов с 30 декабря увеличено в 4 раза. Отлов также ведется в округах с использованием ловушек, на сегодня их установлено в разных округах более 50.

Номера телефонов диспетчерской службы 44-46-54 и 44-42-29.

Также открыт чат-бот муниципального центра управления +7(914)261-06-98 куда посредством Whatsapp жители могут направлять фото-видео- материалы с обязательным указанием адреса.