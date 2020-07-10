110 природных пожаров действует в Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 110 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 313 296,5 гектар, при этом площадь активного горения составляет 469,94 гектар. За сутки возникло 48 пожаров и 47 ликвидировано.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 520 человек и 47 единиц техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка ведомства.