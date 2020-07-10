110 природных пожаров действует в Якутии
По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 110 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 313 296,5 гектар, при этом площадь активного горения составляет 469,94 гектар. За сутки возникло 48 пожаров и 47 ликвидировано.
Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 520 человек и 47 единиц техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка ведомства.
«За сутки площадь пожаров уменьшилась 36 708,2 гектар за счет ликвидации пожаров в обслуживаемой зоне и зоне контроля. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов, где зарегистрировано 68 очагов природных пожаров. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров»- прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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