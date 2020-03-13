109 жителей села Кылайы обратились в выездную приемную «Единой России»

10 марта Общественная приемная Усть-Алданского местного отделения Партии организовала выездной прием граждан в селе Кылайы Тюляхского наслега.

Это труднодоступный населенный пункт улуса, расположен в 135 км от улусного центра на берегу реки Алдан. В нем проживают более 480 человек, функционируют все социальные учреждения: средняя школа, детсад, врачебная амбулатория, дом народного творчества, участок ГУП ЖКХ, отделение ОАО Почта России, магазин и хлебопекарня ИП Жирков Г.М.

Свои услуги и консультации населению предоставили управления соцзащиты и Пенсионного фонда РФ, нотариус, МФЦ «Мои документы», специалисты управления сельского хозяйства, агентство субсидий ЖКХ, инспекторы госэконадзора и др.

Всего услугами воспользовались 109 граждан. Кроме того специалисты центральной районной больницы оказали медицинские услуги 15 пожилым жителям, в т.ч. на дому. Стационарно к медикам обратились 85 человек.

Самыми востребованными оказались услуги нотариуса и МФЦ «Мои документы». Работой Общественной приемной руководили Колодезников И.И., руководитель МОП, исполнительный секретарь Чердонова У.В., член Политсовета ЯРО Аргунова Е.И., член Политсовета МО, начальник управления образования Тарская И.М., депутат улусного Совета, начальник управления культуры Аммосов И.И.

Также в рамках выездной приемной местного отделения партии «Единая Россия» состоялось общее собрание Первичного отделения.

Жители наслега поблагодарили за своевременное проведение мероприятий по приему граждан в канун весеннего распутья и половодья.



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