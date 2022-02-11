108 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Якутска с начала года

С января текущего года на полигон складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии вывезено около 108 тысяч кубометров снега, сообщили в АО «Якутдорстрой».

С начала февраля предприятием на полигон вывезено свыше 36 тысяч кубометров снежных масс. В этом месяце большой объем снега вывезли с территории Автодорожного, Центрального, Гагаринского и Промышленного округов.

С 7 по 10 февраля на уборке и вывозе снега задействовано 361 единица коммунальной техники. С начала года объем механической подсыпки дорог речным песком составил 11 420 кубометров.

Сегодня, 11 февраля дорожные рабочие АО «Якутдорстрой» с применением автомашин КАМАЗ, погрузчика «Бобкэт» и фронтального погрузчика продолжают убирать и вывозить снег с ул. Лермонтова от дома № 63 до ул. Дзержинского, ул. Богдана Чижика от ул. Хабарова до ул. Кальвица, ул. Воинская от ул. Автодорожная до конечной автобусной остановки, ул. Ивана Кульбертинова от ул. Автодорожная до ул. Студенческая, ул. Кржижановского от ул. Очиченко до ул. Бабушкина, с тротуаров ул. Лермонтова от ул. Короленко № 46 до ул. Дзержинского, от Крестьянского рынка до ул. Петровского и с площади Дружбы народов.

С помощью коммунальной техники проводится очистка и подготовка к погрузке снега с прибордюрных частей тротуаров, заездов, автобусных карманов, автостоянок, перекрестков по улице Лермонтова от дома № 64/1 до ул. Петровского, от ул. Петровского в сторону Сергеляхского шоссе и обратно, а также на улицах Петровского, Ойунского, Автодорожная, Красильникова, Христофора Максимова, по Вилюйскому тракту, шоссе Отдыха, Сергеляхскому шоссе, Покровскому тракту и Хатын-Юряхскому шоссе.

Противогололедные мероприятия, механическая подсыпка речным песком проводятся в автобусных заездах и карманах, автостоянках.

Напомним, постановлением главы города Якутска Евгения Григорьева с 1 февраля по 1 мая на территории городского округа «город Якутск» объявлен ежегодный трехмесячник санитарной очистки. В рамках трехмесячника усилена ежедневная работа по уборке и вывозу снега, наледей, мелкого бытового мусора.