108 городов и сел Якутии – в зоне задымленности

За сутки на территории Республики ликвидировано 14 природных пожаров

Вчера в с. Магарас из г. Якутск были направлены 27 единиц водовозной техники и иной спецтехники от организаций и частных лиц, в том числе 14 человек и 4 автоцистерны МЧС России. На территории Сунтарского района применялись три борта Бе-200ЧС, произведено 82 сброса и слито 708 тонн воды. Также на территории Горного, Нюрбинского и Вилюйского районов для искусственного вызывания осадков применялся Ан-26 «Циклон».

В настоящее время в регионе сложная лесопожарная обстановка. По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует 216 природных пожаров. Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Сунтарского и Таттинского районов, где зарегистрировано 180 очагов природных пожаров.

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль н.п. Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин и Магарас, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2 119 человек и 297 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

«За сутки ликвидировано 14 природных пожаров. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится авиации МЧС России, планируется применение на территории Хангаласского, Сунтарского и Мирнинского районов», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении, МЧС России рекомендует гражданам свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обращаться к врачу.