17.06.2021
12:45
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Культура

105 лет со дня рождения легенды

Сегодня, 17 июня 2021 г. исполнилось 105 лет со дня рождения Галины Михайловны КРИВОШАПКО, имя которой носит Филармония Якутии.

Галина Михайловна Кривошапко является первой в Якутии женщиной-дирижером симфонического оркестра. Она стояла у истоков становления якутского профессионального музыкального искусства и внесла огромный вклад в его успешное развитие. Ее имя пользуется заслуженным уважением и признанием не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.

Выдающаяся подвижническая деятельность Г.М. Кривошапко была отмечена многими высокими званиями и наградами. Она стала заслуженным деятелем искусств РФ,  народной артисткой РС(Я), лауреатом Государственной премии им. П.А. Ойунского.

В 2000г. Фонд развития отечественного музыкального искусства им. П.И. Чайковского за большой вклад в национальную культуру якутского народа и искусство дирижирования вручил ей одну из самых престижных премий страны – «Золотой Аполлон».

17 июня в 18:30 на телеканале НВК «Саха» смотрите передачу «В эфире — Филармония Якутии», посвященная Галине Михайловне.

Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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