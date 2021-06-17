105 лет со дня рождения легенды

Сегодня, 17 июня 2021 г. исполнилось 105 лет со дня рождения Галины Михайловны КРИВОШАПКО, имя которой носит Филармония Якутии.

Галина Михайловна Кривошапко является первой в Якутии женщиной-дирижером симфонического оркестра. Она стояла у истоков становления якутского профессионального музыкального искусства и внесла огромный вклад в его успешное развитие. Ее имя пользуется заслуженным уважением и признанием не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.

Выдающаяся подвижническая деятельность Г.М. Кривошапко была отмечена многими высокими званиями и наградами. Она стала заслуженным деятелем искусств РФ, народной артисткой РС(Я), лауреатом Государственной премии им. П.А. Ойунского.

В 2000г. Фонд развития отечественного музыкального искусства им. П.И. Чайковского за большой вклад в национальную культуру якутского народа и искусство дирижирования вручил ей одну из самых престижных премий страны – «Золотой Аполлон».

17 июня в 18:30 на телеканале НВК «Саха» смотрите передачу «В эфире — Филармония Якутии», посвященная Галине Михайловне.