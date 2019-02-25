100 якутских школьников представили свои инновационные проекты перед экспертами

22 февраля участники смены «Цифровая Якутия» представили для экспертной оценки результаты своей работы, которые они реализовали в течение 7 дней в Центре «Сосновый бор» вместе со своей командой, кураторами и наставниками – педагогами дополнительного образования.

9 команд, 9 проектов, 7 экспертов, 100 детей из разных школ республики – такие основные цифры прошедшего мероприятия, но главное, это удивительная атмосфера научного творчества, инноваций, идей, открытий и возможностей.

В течение всего лишь 7 дней ребята под руководством педагогов и IT-консультантов, гостей смены, сформировали концепции своих идей, разработали технические модели проектов, подготовили презентации и видеоролики к ним. Практическая направленность смены «Цифровая Якутия» – была в обучении, общении с ведущими IT экспертами республики, обмен идеями и опытом, – все это создало уникальную среду для развития потенциала каждого ребенка и раскрытия его талантов, о которых он, возможно, и не догадывался.

Куратор смены, лидер и вдохновитель по IT технологиям не только ребят, но и сотрудников Центра «Сосновый бор» Александр Сыромятников отмечает:

«Широкий простор для творчества, приглашенные лучшие IT-специалисты республики, которые любезно согласились сотрудничать с нашим Центром, креативные педагоги и вожатые, отличная инфраструктура, предоставленная руководством Центра «Сосновый бор», сделали возможным проведение нового образовательного проекта «Цифровая Якутия», который познакомил детей с высокими технологиями. Мы сегодня увидели отличный результат, а самое главное перспективу для дальнейших разработок и воплощения представленных идей».

Игра с дополненной реальностью, позволяющая путешествовать по городу Якутску, образовательное приложение по изучению якутского языка, чехол с термоконтролем, велогенератор, турбо-пушка для Wi-Fi, чехол-перчатка для смартфонов, стабилизатор для телефона, куртка с подогревом для жителей Севера, приложение для сравнения цен на продукты в городе Якутске – такие темы стали результатами интенсивного труда ребят смены «Цифровая Якутия». В живом общении школьники смогли не только презентовать идеи, но и получить обратную связь от экспертов.

Экспертами смены «Цифровая Якутия» выступили: исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация развития ИТ-отрасли Республики Саха (Якутия)» Мичил Стручков, PR-менеджер игровой компании «MyTona» Руслан Тыкушин, главный специалист центра маркетинга инноваций и управления проектами Северо-Восточного Федерального Университета «Арктический Инновационный Центр» Михаил Потапов.

Они отметили высокий уровень проектов и в индивидуальных беседах постарались подтолкнуть ребят к новым этапам развития представленных работ путем участия на республиканских конкурсах по IT-технологиям.

Образовательный проект «Цифровая Якутия» реализовался в Центре «Сосновый бор» с целью поддержки талантливых учащихся республики при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ «Технопарк Якутия», ИТ-сообщества Якутии «FY», Ассоциации развития IT-отрасли Республики Саха (Якутия).