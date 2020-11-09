09.11.2020
21:52
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Судебная хроника

100 тысяч за пьянство

Прокуратура Усть-Янского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, будучи привлеченным весной 2019 года к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ с назначением ему наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 года 6 месяцев, в августе 2020 года после употребления алкогольных напитков вновь сел за руль автомобиля. Его незаконные действия пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

По итогам судебного разбирательства суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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