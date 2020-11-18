100 тысяч рублей за новорожденного ленчанина



18 ноября в родильном отделении Ленской центральной районной больницы состоялась торжественная выписка 300-го ребенка, родившегося в 2020 году, сообщила администрация Ленского района. Родителями юбилейного малыша стала семейная пара Алены и Анатолия Будко из Ленска. Новорожденная девочка — второй ребенок в семье, где уже воспитывается мальчик. Маленькая ленчанка, которую планируют назвать Вероника, родилась 13 ноября весом 3160 гр, ростом 51 см.

Нового члена семьи встречала большая делегация родственников и друзей, которые едва уместились в выписной комнате. Молодых родителей также приехали поздравить заместитель главы Ленского района Нина Евстафьева и председатель Комитета по молодежной и семейной политике Александра Сидорова. По традиции они вручили семье Будко сертификат на 100 тысяч рублей, которые они могут потратить на любые нужды.

Программа по выделению 100 тысяч рублей каждому сотому родившемуся ребенку начала действовать в Ленском районе в 2017 году, который был объявлен «Годом семьи». Она была направлена на стимулирование рождаемости, поэтому прижилась — теперь средства на премирование новорожденных детей закладываются в бюджет района каждый год. И небольшие успехи уже есть. 300-й ребенок в нынешнем году появился на свет раньше своих «коллег», рожденных в предыдущие два года. Так, в 2019 трехсотый ребенок родился на 15 дней позже — 28 ноября, а в 2018 и вовсе — 6 декабря. Так что есть надежда, что рождаемость в Ленском районе будет увеличиваться и дальше. Тогда администрация впервые сможет премировать 400-го новорожденного ребенка