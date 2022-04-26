100 новых автобусов в течение мая выйдут на маршрут в Якутске

В преддверии 100-летнего юбилея республики на Комсомольской площади г. Якутска выстроились 100 новых красных комфортабельных автобусов, оборудованных кондиционером и возможностью перевозки маломобильных пассажиров. Это один из беспрецедентных случаев масштабной модернизации пассажирского автомобильного транспорта нашего города за последние годы.

В рамках реализации проекта «100 автобусов к 100-летию ЯАССР» 25 апреля состоялось торжественное вручение ключей перевозчикам городских, пригородных и межмуниципальных маршрутов, в котором принял участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Глава республики Айсен Николаев поздравил с юбилеем, со 100-летием республики, поблагодарил Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, министра Дениса Мантурова в реализации проекта.

«В прошлом году на Восточном экономическом форуме была достигнута договоренность об обновлении общественного транспорта г. Якутска. Из федерального бюджета было выделено 193 миллионов рублей на субсидию по производству автобусов, работающих на природном газе, из республиканского – 120 миллионов рублей для первоначального лизингового платежа.

Это только начало пути, в этом году, я уверен, появится новая система управления транспортом г. Якутска, будут разработаны единые билеты, новые маршруты. Ряд автобусов начнет курсировать на межулусных перевозках. В ближайшее время жители с. Бердигестях, Намцев, г. Покровска, п. Мохсоголлох смогут ездить в столицу на новых автобусах», — сказал Айсен Николаев.

35 единиц ключей от новых автобусов он вручил Валерию Домотову, директору МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания», 35 ключей также передал Андрею Косицкому, директору некоммерческой организации «Союз автоперевозчиков города Якутска» и 30 ключей достались Спартаку Шульгину, главному инженеру МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

Глава г. Якутска Евгений Григорьев отметил, что 100 новых автобусов уже в течение мая выйдут на городские, междугородние и межмуниципальные маршруты.

«Без поддержки Айсена Николаева этот проект был бы не реален, с командой депутатов Якутской городской Думы приняли бюджет и в течение 6 лет будет выплачиваться лизинговый платеж за автобусы. В мае будет запущен новый маршрут №100 в честь 100-летия республики. Мы хотим продолжить эту программу, работаем по комплексной схеме обновления. С прошлого года строим теплые остановки в едином стиле», — подчеркнул Евгений Григорьев.

В этот день горожане с большим удовольствием пришли посмотреть и сфотографироваться у 100 новых автобусов.