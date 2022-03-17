17.03.2022
19:46
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Якутск
100 новых автобуса для Якутска
Стало известно, когда в Якутске начнут курсировать 100 новых автобусов
Новые автобусы, закупленные в честь 100-летия республики, начнут выходить на рейс с мая. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев 17 марта во время прямого эфира в VK, передает ЦУР Якутии.
«Это будет 35 автобусов ПАЗ «Вектор» и 65 автобусов КАВЗ. Они адаптированы под наши условия, имеют возможность использования маломобильными гражданами», — сказал министр. Он отметил, что сегодня поступили восемь автобусов. До конца марта должны приехать все автобусы.
«Торжественное вручение ключей планируем на 100-летие республики, 27 апреля. Частники и ЯПАК выпустят их на линию в мае», — сказал Владимир Сивцев. —
Фото: ЦУР Якутии tsur14
Источник: ЦУР Якутии tsur14
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