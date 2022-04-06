100 млн рублей направят на создание образовательно-производственного центра в Якутии

Якутский сельскохозяйственный техникум стал обладателем гранта в 100 млн. рублей федерального проекта «Профессионалитет». Проект реализуется Институтом развития профессионального образования при поддержке Минпросвещения России.

Учебное заведение победило в конкурсном отборе на создание образовательно-производственного центра по направлению «Сельское хозяйство». Центр будет создан путем интеграции образовательных организаций и организаций реального сектора экономики.

Опорными пунктами станут «Якутская птицефабрика» и СХПК «Хачыкаат». Предприятия предоставят базу для прохождения практики и обеспечат трудоустройство выпускников. К примеру, с Якутской птицефабрикой заключено соглашение о дуальном образовании по подготовке профессии «Птицевод», которую получат обучающиеся по специальности «Зоотехния».

Грант в форме субсидии из федерального бюджета направят на развитие материально-технической базы лабораторий и мастерских, закупку программного обеспечения, обучающих стендов, тренажеров и планшетов.

Планируется в 2022-2023 учебном году набрать более 100 студентов по направлениям «Агрономия», «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Ихтиология и рыбоводство», «Охотоведение и звероводство».

Как отмечал ранее Глава республики Айсен Николаев, одним из главных индикаторов эффективности системы профессионального образования является трудоустройство выпускников, компетенции которых должны соответствовать запросам работодателей.

Партнерами проекта также являются Намский техникум, Чурапчинский аграрно-технический колледж, Олекминский техникум, Арктический колледж народов севера, Центр подготовки рабочих кадров «Арктика», Харбалахский образовательный комплекс. В рамках проекта будут обучать преподавателей учебных заведений-партнеров, а также сотрудников предприятий — участников кластера.