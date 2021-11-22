100 местных кадров поехали по новому проекту Навахту14.рф
Ещё 100 молодых специалистов из разных районов Якутии получили работу на промышленных производствах по новому проекту Навахту14.рф
Ещё один набор молодых специалистов отправляется работать в промышленную компанию «Колмар» на Инаглинское месторождение в рамках нового проекта «Навахту14.рф». Основной костяк группы – молодёжь до 35 лет, но в составе данной группы есть также отец с сыном. Сегодня перед отбытием курсантов в Нерюнгринский район с ними встретились премьер Андрей Тарасенко и вице-премьер Якутии Ольга Балабкина.
В своём Послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение региональному правительству проработать новые механизмы трудоустройства якутян во всех отраслях реального сектора.
Наряду с республиканским проектом «Местные кадры – в промышленность» дополнительным механизмом для достижения этих задач является проект «Навахту14.рф», который запустили в ноябре 2020 года.Он призван помогать трудоустройству не только состоящих на учёте в качестве безработных, но и тех, кто имеет работу, но хочет перейти на более высокодоходные отрасли.
«По поручению Главы Якутии на территории республики мы развиваем крупный промышленный кластер. Не просто добывающий, но и перерабатывающий. Для всех производств нужно больше местных специалистов, у которых будут все компетенции, которые необходимы работодателям. В этом вопросе проект «Навахту14.рф» – отличный инструмент.Он уже показывает свою эффективность, ведь только летом на работу направлялись небольшие группы по 10-20 человек, и сегодня уже порядка 100 человек»», – отметил Андрей Тарасенко.
Курсанты бесплатно прошли обучение через Центр опережающей профессиональной подготовки. Это восьмая группа, которая прошла подготовку через проект. Исходя из перспектив промышленного и инфраструктрного развития республики, такие группы будут формироваться и в следующем году для увеличения доли местных кадров в предприятиях реального сектора экономики.
«Сейчас люди, особенно в сёлах, не знают, куда подавать заявление, какие документы готовить, к кому обращаться и что нужно сделать, чтобы трудоустроиться.Мы создаём единую простую дорожную карту тем, кто хочет трудоустроиться. Если раньше простой труженик вынужден приезжать в Якутск, проходить обучение, собирать и подавать отдельные пакеты документов в разные компании, иногда месяцами ждать согласования, то сейчас все происходит удаленно на цифровой платформе проекта, не выходя из дома», – сказал руководитель проекта Пётр Чехордун.
Проект планирует расширять взаимодействие с компаниями, не ограничиваясь только предложением вакансий, а работая по всему кругу вопросов, начиная с обучения людей и вплоть до условий проживания, включая медицинское обслуживание, организацию быта работников.
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