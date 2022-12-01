100 лучших учеников Якутска получат от мэра денежные подарки

100 лучших учеников города Якутска получат в подарок на Новый год от главы города Якутска по 20 тысяч рублей.

Об этом Евгений Григорьев объявил сегодня, 1 декабря, во время церемония включения новогодних огней на главной городской елке на площади Орджоникидзе, сообшает тгк Эхо столицы

Фото: тгк Эхо столицы Источник: тгк Эхо столицы

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх