01.12.2022
18:19
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Якутск

100 лучших учеников Якутска получат от мэра денежные подарки

100 лучших учеников города Якутска получат в подарок на Новый год от главы города Якутска по 20 тысяч рублей.
Об этом Евгений Григорьев объявил сегодня, 1 декабря, во время церемония включения новогодних огней на главной городской елке на площади Орджоникидзе, сообшает тгк Эхо столицы

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы

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