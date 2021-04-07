Алевтина Эверстова: 100-летняя якутянка получила у нас прививку от коронавируса

Вести с полей, то есть из медицинских источников, сведенные в штаб по борьбе с коронавирусом, стали заметно спокойней. Ситуация в Якутске взята под контроль, город постепенно возвращается к нормальной жизни. В значительной степени этому способствует прививочная кампания, развернувшаяся в Якутске. Как обстоят дела, SakhaLife узнал у тех, кто работает «на земле» — поликлинике №1. Главный врач ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1№», депутат Якутской городской Думы Алевтина ЭВЕРСТОВА ответила на актуальные вопросы, которые волнуют наших читателей.

— Алевтина Васильевна, какова ситуация с вакцинацией на сегодня в возглавляемом вами медицинском учреждении? Какие группы населения больше всего привиты?

— ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» начала работу по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции 10 декабря 2020 года, с момента получения первой вакцины. Вакцинация проводится первой зарегистрированной в мире российской вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК (Спутник V)

Организованы 4 кабинета допуска врача и 2 прививочных кабинета, работают 5 выездных мобильных бригад, которые прививают на предприятиях с соблюдением санитарных норм и правил и строгим соблюдением «холодовой цепи» по предварительной заявке.

Министерством здравоохранения РФ по эпидемиологическим показаниям определены категории граждан с учетом приоритетности получения вакцины от COVID-19. Это граждане старше 60 лет, не имеющие противопоказаний к вакцинации, работники медицинских и образовательных учреждений, работники социальной сферы и лица, проживающие в закрытых социальных учреждениях, работники предприятий промышленности, работники сферы обслуживания, сотрудники силовых структур, студенты и учащиеся старше 18 лет.

На сегодня привито 1-м компонентом всего 5 700 человек, полностью вакцинированы (получили 1-й и 2-й компоненты) 4705 человек. 33% (1578 чел.) из них медицинские работники, 20% (926 чел.) работники образовательных учреждений и 20% (940 чел.) лица старше 60 лет. Кроме того, вакцинированы и другие категории граждан, подлежащие вакцинации.

— Сколько всего поступило препаратов в поликлинику, не испытываете ли дефицит? Достаточно ли количество поступившей вакцины для удовлетворения потребностей?

— Вакцина поступает в медицинские организации партиями, по мере поступления в республику.

Буквально на днях, 5 апреля поступила партия в количестве 2800 доз. Всего на сегодня поступило 8505 доз препарата ГАМ-КОВИД-ВАК.

Для проведения вакцинации населения проводится предварительная запись. Все граждане, записанные ранее, по мере поступления вакцины, приглашаются на вакцинацию посредством СМС-оповещения с указанием места и времени вакцинации.

— Особое внимание сегодня уделяется старшему поколению, из группы риска возрастной категории 60+. Охотно ли приходят прививаться пожилые граждане? Могут ли они попросить сделать прививку на дому?

— Да, старшему поколению уделяется особое внимание. COVID-19 — инфекция новая — у большинства людей по-прежнему нет к нему иммунитета. А когда мы говорим о пожилых, надо понимать, что у них, как правило, ослабленная иммунная система. Соответственно, их организм хуже отвечает на внедрение новой незнакомой инфекции. И заболевание у них протекает намного тяжелее, и риск осложнений и смерти тоже выше по сравнению с более молодыми возрастами».

Пожилые — в группе особого риска по COVID-19, именно поэтому данная возрастная группа включена в приоритет. Но вакцинация данной категории проводится с особой осторожностью в связи с имеющимися хроническими заболеваниями. Такими как заболевания печени и почек, выраженными нарушениями функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, метаболическом синдроме, аллергическими реакциями, атопией, экземой.

На дому, к сожалению, не ставим в связи с имеющимися особыми требованиями к хранению, перевозке и постановке вакцины. Например, вакцина должна храниться в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18°C. Хранение размороженного препарата допускается не более 2 часов при комнатной температуре и вакцинация должна проводиться в прививочном кабинете или мобильном пункте вакцинации, отвечающем всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, в целях профилактики осложнений.

— Почему так важно сделать прививку от COVID-19 пожилым? И не опасна ли вакцинация в зрелые годы?

— Необходимость вакцинации пожилым лицам была указана выше. Именно пожилые люди находятся в группе риска по осложнениям коронавирусной инфекции.

Переносимость вакцины «Спутник V» хорошая, и если после прививки регистрируются побочные реакции — повышение температуры, боль в месте укола, общее недомогание и головная боль, — все это проходит не более чем за двое суток. Вакцина прошла клинические исследования на добровольцах старшего возраста, — поэтому ее безопасность и эффективность у пожилых доказаны.

Нельзя вакцинироваться в момент обострения хронических заболеваний, или сразу после перенесенной другой вирусной инфекции. Вакцинация разрешается не ранее чем через 2 недели – месяц после болезни или обострения хронического заболевания.

Перед получением вакцины пациент обязательно осматривается врачом-терапевтом с измерением температуры тела. В случае повышения температуры тела более 37 °C вакцинацию не проводят. Врач тщательно собирает анамнез, осматривает с целью выявления противопоказаний, разъясняет все побочные явления, которые может почувствовать привитой и направляет на вакцинацию.

В нашей поликлинике 19 февраля получила 1-ый компонент женщина 100 лет, родившаяся 1 января 1921 года! В эту пятницу, 9 апреля будет 21 день после 2-го компонента вакцины. Перенесла хорошо, чувствует себя удовлетворительно.

— Удивительный случай! И столетняя горожанка сама пришла в поликлинику?

— Да, она получала вакцинацию в нашей поликлинике. Разумеется, при особом внимании врачей, как обычно, в случае с нашими пожилыми пациентами.

— Почему у людей до сих пор вызывает недоверие вакцинация от коронавирусной инфекции?

— В своей повседневной работе мы – врачи, совершенно не чувствуем недоверия к вакцине. Наоборот, население с воодушевлением восприняло новость об открытии отечественной вакцины от коронавирусной инфекции и массовом ее производстве. Люди охотно записываются и приходит на вакцинацию. Сейчас на ожидании более 2 тысяч человек и несколько тысяч заявок от работодателей. Привито на сегодня конкретно нашей поликлиникой 5699 человек.

— Объясните, пожалуйста, как работает прививка. Что происходит в организме человека, которому сделали защитный укол?

— Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется.

Препарат состоит из двух компонентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II).

Вакцинация «Спутником V» проводится в два этапа с промежутком в 21 день

При введении первой части вакцины (1-го компонента) вектор с геном, кодирующим S-белок, проникает в клетку. Организм синтезирует S-белок и начинает вырабатывать иммунитет. После второго укола (2 компонента) препарат на основе другого, еще не знакомого организму аденовирусного вектора, подстегивает иммунный ответ и обеспечивает длительный иммунитет.

— Как записаться на вакцинацию?

— В целях регулирования очередности и возможности предварительной записи на вакцинацию, открыта возможность записи несколькими способами:

1. По телефону контакт-центра 31-90-93. (Для свободной записи на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции выделена отдельная линия) Открыта возможность предварительной записи, дату, время и место проведения вакцинации направляется гражданину в виде СМС оповещения;

2. На сайте поликлиники, где пациент имеет возможность записаться на вакцинацию через Госуслуги.

3. Непосредственно через Госуслуги, во вкладке «запись на вакцинацию».

4. В регистратуре поликлиники, Центре сопровождения поликлиники по адресу Кирова 19, С Данилова 30/1.

5. По заявкам работодателей (руководитель организации может подать в адрес поликлиники заявку с указанием количества работником и контактными данными ответственного за организацию вакцинации работников

Для удобства пациентов и ускорения процесса вакцинации на сайте поликлиники https://www.yktpol1.ru/ население имеет возможность предварительно заполнить анкету пациента и информированное добровольное согласие на вакцинацию.

— Благодарим за исчерпывающую информацию!

— Здоровья читателям SakhaLife!